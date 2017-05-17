Начат прием инвестпроектов для кредитования в Сиязянском районе

2017-05-17 10:06 | www.apa.az | 3

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Сиязянском районе.

Как сообщили АПА-Экономикс в НФПП, в частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов создания крупного фермерского хозяйства, животноводческого хозяйства, хозяйства по выращиванию оливок. Предприниматели, действующие в Сиязянском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях.