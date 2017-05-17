Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2%

2017-05-17 10:15 | www.apa.az | 3

Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2017 года составил 1,2%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 20 млрд. 139,8 млн. манатов. Снижение объемов нефтедобычи и производства продукции в перерабатывающей сфере стали основными факторами, повлиявшими на сокращение объема ВВП. Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2017 года составил 1,9%.

В структуре ВВП 44,6% пришлось на промышленность, 11% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,2% - на строительство, 7,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3% - на агропромышленный комплекс, 2,9% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 14% - на другие сферы, 7,3% - на налоги. ВВП на душу населения за январь-апрель составил 2 075,5 манатов.