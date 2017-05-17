Скончался завкафедрой БГУ

2017-05-17 10:04 | www.oxu.az | 3

Скончался заведующий кафедрой Бакинского государственного университета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии БГУ, доцент Гамид Гусейнов скончался в возрасте 70 лет.

Отметим, что Г.Гусейнов родился 11 сентября 1946 года в Баку. В 1990-92 годах занимал должность проректора БГУ.

С 2012 года работал заведующим кафедры общей и исторической геологии.

Является автором монографии, учебного пособия, учебника, 5 методических указаний, около 100 статей и тезисов.

З.Г.

