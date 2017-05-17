ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты - минобороны

2017-05-17 10:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с вечера 16 мая из минометов различного калибра вели обстрел азербайджанских позиций на линии фронта в направлении Агдамского района и населенных пунктов, находящихся в глубине обороны, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

Как отмечает минобороны, из-за низкого качества применяемых врагом боевых беспилотных аппаратов ими не было нанесено вреда.

В результате неотложных мер обстрел врага был подавлен, боевой технике ВС Азербайджана ущерба нанесено не было, жертв среди личного состава нет, говорится в сообщении.

Выпущенные снаряды упали преимущественно на пустые посевные площади и территории вблизи населенных пунктов.

Оперативная ситуация находится под полным контролем ВС Азербайджана, отмечает ведомство.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.