Азербайджанские спортсмены завоевали 82 медали на Исламиаде

2017-05-17 10:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- За пять дней IV Игр исламской солидарности в Баку азербайджанские спортсмены завоевали 82 медали, из них - 41 золотые, сказал во вторник министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По словам министра, до сих пор, в ходе соревнований, спортсменами 26 стран-участниц Исламиады было завоевано 400 медалей.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)