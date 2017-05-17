БАКУ-2017: Азербайджанский борец в полуфинале

2017-05-17 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Рафиг Гусейнов вышел в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности.

В весовой категории 80 кг Гусейнов в четвертьфинале сразился с представителем Кыргызстана Атабеком Азизбековым. Бой завершился победой азербайджанского борца со счетом 5:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)