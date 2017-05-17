Презентации Бакинской Высшей Школы Нефти для старшеклассников успешно завершены (ФОТО)

2017-05-17 10:40 | www.trend.az | 3

Успешно завершена пиар-компания Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) в средних школах, главной целью которой было ознакомление общественности с деятельностью Высшей школы, а также информирование старшеклассников о возможностях обучения в вузе и успехах БВШН в подготовке инженеров для нефтегазовой отрасли. В рамках компании были организованы встречи заведующей отдела БВШН по работе со студентами Хабибы Садыглы, сотрудников и студентов вуза с учениками старших классов и учителями общеобразовательных школ, на которых их участникам была предоставлена подробная информация об истории становления и развития БВШН, организации учебного процесса, условиях, созданных для студентов в новом кампусе Высшей школы, сотрудничестве вуза с ведущими зарубежными университетами и крупными местными и транснациональными компаниями нефтегазовой отрасли. Отмечалось, что компании организуют для студентов Высшей школы семинары, учебные курсы и производственную практику; кроме того, многие из них оборудовали в новом кампусе БВШН современные учебные лаборатории.

В ходе презентаций демонстрировались фото-, аудио- и видеоматериалы, раздавались буклеты и другие публикации, рассказывающие о БВШН. В пиар-компании принимали участие и студенты вуза – выпускники школ, в которых проводились встречи. Они рассказывали об учебе и жизни студентов Высшей школы, их общественной, научной и культурной деятельности, работе студенческих организаций и клубов.

Кроме того, в рамках пиар-компании, которую БВШН проводит ежегодно, были организованы ознакомительные туры старшеклассников в Высшую школу. Всего с начала компании в ней приняли участие свыше трех тысяч учеников старших классов более чем 50 школ Баку, Сумгаита, Хырдалана, Апшеронского и Билясуварского районов.