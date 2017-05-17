В Вашингтоне состоялась премьера фильма «Али и Нино»

2017-05-17 10:42 | www.apa.az | 3

При организационной поддержке посольств Грузии и Азербайджана в США в центре памяти и наследия ВМС США в Вашингтоне (Navy Memorial and Navy Heritage Center) состоялась премьера фильма «Али и Нино».

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Вашингтоне, в презентации фильма, снятого при организационной поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, приняли участие 300 человек, среди которых были официальные лица Администрации и Конгресса США, аккредитованные в Вашингтоне послы и дипломаты, представители центра «Düşüncə» и общественные деятели.

В рамках мероприятия был дан прием, выступили послы Эллин Сулейманов и Давид Бакрадзе.

Посол Грузии рассказал об исторически сформированных дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и Грузией. Он отметил, что в этом году оба государства отмечают 25-летие построения дипломатических отношений с США. Посол Грузии коснулся важности продолжительной поддержки США независимости и суверенитета обоих государств.

Посол Азербайджана рассказал об исторической важности фильма. Э.Сулейманов поблагодарил творческий состав за приложенные усилия. Он отметил большой труд исполнительного продюсера фильма – Лейлы Алиевой.

Затем состоялся показ фильма.