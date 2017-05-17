Британские блогеры без страховки прошлись по подвесным элементам моста – ВИДЕО

2017-05-17 10:22 | www.oxu.az | 3

Британские блогеры, известные Youtube-пространству как группа Night Scape, залезли на один из самых высоких мостов Англии Хамбер и прошлись по подвесным элементам сооружения, в качестве страховки используя только проволочные тросы строения, никакого специального снаряжения у них с собой не было, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Как видно на кадрах записи, под ногами ребят в сотнях метрах проносятся машины, а на такой высоте поднимается сильный ветер.

По словам молодых людей, им удалось проделать свой трюк, оставшись незамеченными стражами правопорядка — как только камеры видеонаблюдения стали поворачиваться в их сторону, слезли с моста.

Н.О.