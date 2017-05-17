Эрдоган: Турция никогда не признает союз США с курдами

2017-05-17 10:28 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил, что он никогда не признает союз США с курдами, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке «нет места террористическим организациям». Таким образом он высказался о курдах, которых США начали вооружать неделю назад.

Несмотря на эти разногласия, Эрдоган и Трамп положительно отозвались о развитии двусторонних отношений и пообещали укреплять их.

9 мая Трамп одобрил поставки оружия и боеприпасов курдским группировкам в Сирии, которые в рядах альянса «Демократические силы Сирии» воюют против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена во многих других странах).

16 мая Эрдоган заявил, что сотрудничать с курдами абсолютно неприемлемо.

Турция называет сирийских курдов частью запрещенной «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая также считается террористической в США, Британии и еще нескольких европейских странах.

В Белом доме заявляли, что власти США прекрасно осознают беспокойство Турции по поводу безопасности в регионе. В администрации американского президента заверили, что США полны решимости предотвратить дополнительные угрозы и защитить нашего союзника по НАТО.

Н.О.