Еще один азербайджанский борец вышел в полуфинал Исламиады

2017-05-17 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Расул Чунаев в весовой категории 71 кг вышел в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Расул Чунаев провел бой с алжирцем Акремом Боуджемлином. Бой завершился победой Чунаева со счетом 8:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)