Азербайджанский тхэквондист вышел в полуфинал соревнований на Исламиаде

2017-05-17 10:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде вышел в полуфинал соревнований в категории 68 кг в рамках IV Игр исламской солидарности.

Соперником Тагизаде стал представитель Афганистана Рухуллах Никра. Бой завершился победой Тагизаде со счетом 28:14.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)