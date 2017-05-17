В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

2017-05-17 11:13 | www.apa.az | 3

Сотрудники МВД Грузии задержали на таможенно-пропускном пункте «Садахло» 45-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом.

Как пепередает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом сообщает МВД Грузии.





Гражданин Турции был задержан на грузино-армянской границев тот момент, когда пытался покинуть Грузию и попасть в Армению. В Турции его обвиняют в совершении убийства.



На данный момент ведутся все необходимые для экстрадиции задержанного.