В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
2017-05-17 11:13 | www.apa.az | 3
Сотрудники МВД Грузии задержали на таможенно-пропускном пункте «Садахло» 45-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом.
Как пепередает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом сообщает МВД Грузии.
Гражданин Турции был задержан на грузино-армянской границев тот момент, когда пытался покинуть Грузию и попасть в Армению. В Турции его обвиняют в совершении убийства.
На данный момент ведутся все необходимые для экстрадиции задержанного.