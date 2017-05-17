В 2017 году в странах СНГ возможен незначительный экономический рост

2017-05-17 11:33 | www.apa.az | 3

В 2017–2018 годах прогнозируется некоторое восстановление мировой экономики.

Как сообщает АПА со ссылкой на un.org, вместе с тем, экономический рост будет по-прежнему вялым, в основном, из-за сокращения притоков инвестиций, сокращения товарооборота и низкой производительности труда.





Об этом говорится в новом докладе «Мировое экономическое положение и перспективы, 2017 год». Его авторы отмечают, что в 2017 году рост валового мирового продукта составит 2,7 процента, в 2018 году — 2,9 процента. Они напоминают, что в 2016 году рост мировой экономики составил всего лишь 2,2 процента, и это был самый низкий показатель со времен «Великой рецессии» 2009 года.



Помощник Генерального секретаря по вопросам экономического развития Ленни Монтьель призвал все страны мира удвоить усилия, с тем чтобы вернуть мировую экономику на путь более энергичного и всеохватного роста, а также создать условия, способствующие устойчивому развитию.





Одной из основных причин замедления мирового роста авторы нового доклада называют заметное сокращение объемов инвестиций, особенно в нефтяную отрасль. К тому же в большинстве стран отмечается заметное снижение темпов роста производительности труда.





Еще один фактор, препятствуюший экономическому росту, - чрезвычайно медленные увеличение объема мировой торговли. Так, в 2016 году он увеличился лишь на 1,2 процента. За последние 30 лет подобные низкие показатели отмечались лишь трижды.





В новом докладе сообщается, что страны с переходной экономикой в целом в значительной степени адаптировались к резкому изменению условий торговли, которое привело к негативным экономическим последствиям в 2014-2015 годах.



«Вслед за экономическим шоком, вызванным резким изменением условий торговли в 2014-2015 годах и последующим экономическим спадом, в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2016 году наступил период относительной стабилизации, и в 2017 году ожидается восстановление экономического роста», - говорится в докладе.





Тем не менее, его авторы отмечают, что экономический подъем в регионе все же будет незначительным. Так, совокупный ВВП стран СНГ увеличится лишь на 1,4 процента в 2017 году и на два процента в 2018 году.





Относительно низкие цены на сырьевые товары и геополитическая напряженность наряду со структурными ограничениями, такими как устаревшее оборудование и неблагоприятная демографическая обстановка в части региона, по-прежнему затрудняют экономический рост. В то же время более тесные связи с Китаем, в частности, в рамках инициативы «Один пояс и один путь», станут положительным фактором для региона Средней Азии.





Эксперты ООН отмечают, что сохраняющиеся международные санкции против Российской Федерации, которые ограничивают доступ к рынкам капитала, негативно влияют на перспективы для инвестиций. В большинстве стран региона инвестиционная активность в 2016 году значительно ослабла, при этом особенно резкое сокращение инвестиций было отмечено в Азербайджане, Беларуси и Республике Молдова.





Сокращение объема денежных переводов из Российской Федерации привело к падению доходов в малых странах региона, которые являются импортерами энергоносителей.





В то же время положительным является тот факт, что политика замещения импорта и ослабленный валютный курс в Российской Федерации стимулировали производство в определенных секторах, в частности, в сельском хозяйстве и в химической промышленности.