В Сирии применили вакуумные бомбы – ВИДЕО

2017-05-17 10:35 | www.oxu.az | 3

Сирийские правительственные ВВС нанесли авиаудары по подконтрольному сирийской оппозиции и находящемуся в окружении району Хула в провинции Хомс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, на жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб, погибла местная жительница, есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети.

«Район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям», - передает корреспондент агентства с места боевых действий.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Н.О.