МИД Азербайджана ответил на необъективную статью опубликованную в Eurasianet

2017-05-17 10:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Статья Джошуа Кучера «Как были открыты Исламские игры, или Азербайджан борется с мусульманской идентичностью», опубликованная изданием Eurasianet 15 мая 2017 года, не отражает объективную религиозную ситуацию, существующую в Азербайджане, написал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в статье, опубликованной тем же изданием.

Автор в своей статье приводит противоречивый контекст понятия секуляризма и мусульманской идентичности, борьбы с радикализмом и религиозной свободой в Азербайджане, пишет Гаджиев.

«На протяжении веков мусульмане, христиане и евреи живут бок о бок в Азербайджане в мире и сохраняя достоинство. Это неотъемлемый характер азербайджанского общества и образ жизни его народа», - пишет Гаджиев в статье.

Если в советский период в Азербайджане было только 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166, говорится в статье. Самая большая синагога на Кавказе была также недавно построена в Азербайджане, пишет автор, добавляя, что глава римско-католической церкви Папа Френсис во время своего визита в Баку в сентябре 2016 года охарактеризовал Азербайджан как мост между различными религиями и цивилизациями.

«Для большинства азербайджанцев не существует противоречий между секуляризмом и мусульманской идентичностью, как утверждает автор статьи Джошуа Кучер», - отмечено в статье Гаджиева. По словам официального представителя МИД, секуляризм в Азербайджане - это не только конституционная норма, но и образ жизни, а в определенном смысле процесс, в котором секуляризм тесно связан с уважением к религиозным ценностям, пишет автор. Чтобы понять сущность секуляризма в Азербайджане, нужно внимательно прочитать философов и писателей конца XIX - начала XX века.

«Растущая тенденция радикализма и экстремизма является предметом серьезной озабоченности для всего мира, а также для исламских обществ. Влияние радикальных и экстремистских религиозных идеологий чувствуется в непосредственной близости от Азербайджана. Если их оставить незамеченными, они могут стать благодатной почвой для терроризма. Поэтому автор в своей статье пытался ошибочно представить усилия Азербайджана против некоторых радикальных элементов и терроризма, как нарушение религиозной свободы. В Азербайджане фактически обеспечены все религиозные свободы», - отмечает Гаджиев в статье.

Азербайджан на основе успешного национального опыта проведения Игр исламской солидарности внес свой вклад в изоляцию радикальных религиозных идеологий и отстранение от сектантских разногласий, и напротив прилагает усилия для популяризации ценностей справедливой конкуренции среди молодежи в исламских странах, пишет Гаджиев. В свою очередь, проведение Исламиады - эффективный ответ на растущие тенденции исламофобии, говорится в статье.

Захватывающая церемония открытия Исламских игр продемонстрировала, что ислам - это мир, понимание, культура, наука, знания и многое другое, пишет Гаджиев.

«Символично, что через короткое время после Европейских игр в Азербайджане идут Игры исламской солидарности. Это еще раз демонстрирует, что Азербайджан стал центром диалога цивилизаций и религий. Как светский мусульманин, присутствовавший на церемонии открытия Игр исламской солидарности, я чувствовал гордость за свою страну», - пишет Гаджиев.

(Автор: Эльмира Таривердиева)