Фонд: Депозиты бакинского филиала Национального банка Ирана в закрывшихся банках будут возвращены - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-05-17 11:44 | www.apa.az | 3

Фонд: Депозиты бакинского филиала Национального банка Ирана в закрывшихся банках будут возвращены - EKSKLÜZİV

«Депозиты бакинского филиала Национального банка Ирана в Texnikabank, Atrabank и Zaminbank, находящихся в процессе ликвидации, пока не возвращены».

Об этом АПА-Экономикс сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов. По его словам, депозиты филиала в этих банках являются обеспеченными кредитами. А.Джавадов отметил, что никаких проблем в выполнении этими тремя банками обязательств перед Bank Melli İran Baku не будет. «Депозиты Bank Melli İran Baku, размещенные в этих банках, обеспечены залогом. Поэтому средства бакинского филиала Bank Melli İran будут возвращены путем продажи этих залогов».

Напомним, что остаток на корреспондентских счетах бакинского филиала Bank Melli İran в ОАО Texnikabank и ОАО Atrabank составляет 10 тыс. 629 манатов и 2 млн. 50 тыс. 136 манатов соответственно. Банк разместил в ОАО Zaminbank два депозита на общую сумму 2 млн. евро.