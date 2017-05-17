Акционеры Nikoil Bank соберутся в Монако

2017-05-17 11:50 | www.apa.az | 3

30 июня 2017 года в Королевстве Монте-Карло, в городе Монако состоится очередное общее собрание акционеров Nikoil Bank.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, на собрании будут обсуждаться утверждение годового финансового отчета, подтвержденного внешним аудитором и рекомендованного аудиторским комитетом банка, утверждение положения об общем собрании акционеров, распределение прибыли и выплата дивидендов, другие вопросы о повестке дня собрания.

Для участия в собрании просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы подтверждающие полномочия. Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.