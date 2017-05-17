В Азербайджане для фермеров будут собирать дешевые тракторы

2017-05-17 10:42 | www.oxu.az | 2

ОАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией» совместно с госкорпорацией Китайской Народной Республики YTO GROUP планирует производство тракторов средних размеров для малых семейных хозяйств.

Во вторник, 16 мая, представители Акционерного общества и корпорации провели широкие обсуждения и подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, на производственном предприятии в Гусарском районе в год будут выпускать 800 тракторов (мощностью 18-40 лошадиных сил).

Фермеры смогут, уплатив заранее 20% стоимости техники, выплачивать оставшуюся сумму равными платежами в течение 10 лет (120 месяцев).

У.А.

