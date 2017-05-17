В Женеве на аукционе продали серьги стоимостью 57 миллионов долларов

2017-05-17 10:48 | www.oxu.az | 3

Бриллиантовые серьги были проданы на аукционе дома Sotheby's в Женеве за рекордные 57 миллионов долларов.

Как передает Oxu.Az, oб этом передает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что серьги выполнены в форме капли, одна из них сделана из голубого бриллианта, а вторая из розового. Серьги были представлены как два отдельных лота, раньше эти бриллианты были частями одного кольца. Серьги приобрел анонимный покупатель из Азии.

По данным радиостанции, сережка из голубого бриллианта под названием «Apollo Blue» была продана больше, чем за 42 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет более 14,5 карат. Отмечается, что это самый крупный бриллиант в этой категории, когда-либо представленный на аукционе.

Сережка из розового бриллианта “Artémis Pink» была продана почти за 15,4 миллиона долларов. Вес этого бриллианта составляет 16 карат.

A.C.

