Исламиада в Баку укрепит взаимопонимание между мусульманскими странами - посольство Индонезии

2017-05-17 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Индонезия принимает активное участие в IV Играх исламской солидарности Баку, и мы надеемся, что Исламиада внесет позитивный вклад в укрепление взаимопонимания между исламским странами. Об этом Trend в среду сказала первый секретарь посольства Индонезии в Баку Ангела Соевоно (Angela Soevono).

По ее словам, свыше ста индонезийских спортсменов принимают участие в различных видах соревнований, как например, дзюдо, каратэ, тхэквондо, дайвинг, ушу, баскетбол, гимнастика и др.

По словам дипломата, благодаря Играм международное сообщество узнает еще больше про Азербайджан, про его богатое культурное и историческое наследие. Соревнования также положительно повлияют на развитие экономического и туристического потенциала Азербайджана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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