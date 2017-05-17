Президент Ирана пообещал не допустить возвращения западных санкций

2017-05-17 11:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Действующий президент Ирана Хасан Рухани пообещал не допустить возвращения западных санкций, в случае его победы на предстоящих президентских выборах.

Действующая администрация всегда пыталась защитить права иранского народа, сказал Рухани, который баллотируется на предстоящих президентских выборах, назначенных на 19 мая.

«Мы сообща приложили усилия, чтобы снять санкции, и нам это удалось», - сказал он.

Рухани отметил, что страна "может противодействовать противнику только посредством сотрудничества и взаимодействия с региональными государствами".

По его словам, при отсутствии единства и безопасности, а также правильных отношений с соседями прогресс будет невозможен, и нет иного выбора, кроме взаимодействия и дружбы с соседними государствами.

Хасан Рухани призвал иранцев к активному участию в голосовании на предстоящих выборах, заявив, что если народ хочет, чтобы проблемы решались, он должен принять участие в голосовании.

Ранее Наблюдательный совет ИРИ одобрил шесть кандидатур на пост президента Ирана. Однако в последние дни двое из них сняли свою кандидатуру. 15 мая Мохаммад Багер Галибаф заявил о выходе из гонки за пост президента Ирана и поддержал кандидатуру Ибрахима Раиси. 16 мая другой кандидат в президенты - Исхак Джахангири снял свою кандидатуру, поддержав Хасана Рухани.

Таким образом, кандидатов на выборах четверо: действующий президент Хасан Рухани, хранитель мавзолея Имама Резы Ибрахим Раиси, и два бывших члена правительства – экс-министр культуры и исламской ориентации Мустафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мустафа Хашеми-Таба.

Для победы кандидату необходимо будет набрать более 50 процентов голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.

(Автор: Эльмира Таривердиева)