Министр энергетики США пригласил Натига Алиева посетить страну

2017-05-17 10:52 | www.oxu.az | 3

Министр энергетики США Рик Перри отправил письмо министру энергетики Азербайджана Натигу Алиеву.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве энергетики, Р.Перри высоко оценил поздравления Н.Алиева с назначением его на должность министра энергетики США и выразил ему благодарность.

Министр энергетики США также выразил заинтересованность в оценивании существующих возможностей с целью совместной работы над глобальными энергетическими проектами и получении достижений.

«Я высоко оцениваю вашу поддержку и намерен встретиться с вами для обсуждения представляющих взаимную важность вопросов.

Сегодня очень важно уделять внимание призывам в связи с национальными и глобальными энергетическими вопросами, и я с нетерпением жду момента обсуждения этих вопросов с вами», - говорится в письме Р.Перри.

У.А.

