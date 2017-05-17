Комик Джимми Киммел будет вести 90-ю церемонию вручения кинопремии "Оскара"

2017-05-17 11:04 | www.trend.az | 3

Комик Джимми Киммел утвержден ведущим 90-й церемонии вручения американской кинопремии "Оскар", которая состоится в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года, передает ТАСС.



Продюсирование и режиссура церемонии снова поручена Майклу Де Луке и Дженнифер Тодд. Об этом объявила президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс.

"Джимми, Майк и Дженнифер представляют собой подлинную оскаровскую команду мечты. Майк и Дженнифер подготовили прекрасное шоу, которое с визуальной точки зрения было потрясающим. А Джимми, начиная с первого монолога и до финала шоу, развязки которого никто не мог ожидать, доказал, что является одним из лучших ведущих в истории "Оскара", - отметила она.

Шерил Бун Айзекс ранее выразила мнение, что путаница с лучшим фильмом на 89-й церемонии вручения премии "Оскар" в феврале вызвала шок, но была замечательна с точки зрения достоинства, с которым вышли создатели лент "Ла-Ла Ленд" (La La Land) и "Лунный свет" (Moonlight).

Ответственность за ошибку взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которой с 1934 года доверена рассылка бюллетеней и подсчет голосов киноакадемиков. Эта же фирма отвечает за хранение конвертов с именами лауреатов и передачу их ведущим перед выходом на сцену. Один из сотрудников компании передал не тот конверт актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, которым было предоставлено право назвать картину, одержавшую победу в самой престижной номинации "Лучший фильм".

Знаменитые исполнители вскрыли полученный конверт и заявили, что премия присуждена романтическому мюзиклу "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы объявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте "Лунный свет" Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.

По оценкам американской исследовательской компании Nielsen, аудитория церемонии, состоявшейся 26 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), составила лишь около 32,9 млн человек, это наименьший показатель с 2008 года. В целом в последние годы наметилась тенденция к постепенному снижению аудитории программы. В 2000 году ее смотрели 46,5 млн человек, в 2004 - 43,6 млн, в 2006 - 38,6 млн, в 2008 - 31,8 млн.