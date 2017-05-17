БАКУ-2017: Азербайджанский борец в финале

2017-05-17 11:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец по греко-римской борьбе Рафиг Гусейнов вышел в финал соревнований в весовой категории 80 кг рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Его соперником был представитель Алжира Сид Азара Багир. Гусейнов одержал победу со счетом 10:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)