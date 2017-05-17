В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

2017-05-17 11:01 | www.oxu.az | 3

Неизвестные совершили вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана в городе Джелалабаде на востоке страны, идет столкновение между напавшими и силами безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в среду телеканал Tolo News.

Согласно этой информации, нападение произошло в среду в районе 10.00 по местному времени (9.30 по Баку) в административном центре провинции Нангархар.

В этом же районе расположены административные здания провинции.

Очевидцы сообщают о стрельбе внутри здания телестанции, которая относится к государственной телерадиокомпании Афганистана, отмечает Tolo News.

Н.О.