Объем биогенных веществ в Куре вновь превысил норму

2017-05-17 11:07 | www.oxu.az | 3

Обнародованы результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенных в первой декаде мая.

Как сообщили Oxu.Az в национальном департаменте мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, расход воды в реке Кура по сравнению с третьей декадой апреля увеличился на 55 кубических метров в секунду и составил 417 кубометров в секунду.

Согласно результатам мониторинга, в результате воздействия неочищенных бытовых отходов, сбрасываемых в водные объекты с территории Грузии и Армении, а также сточных вод промышленных объектов, количество биогенных веществ в реке Кура и рукавах намного превысило предельную норму.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4.8 раза, в Агстафачае в 3.6 раза, а в водохранилище Агстафачай в 2 раза превысил допустимую норму.

По результатам проведенного во 3-ей декаде апреля мониторинга, уровень содержания фенолов на участке реки Араз Горадиз в 2,4 раза, Шахсевен I – 1,3, Бахрамтепе – в 2 раза превысил допустимую норму.

Уровень соединений меди в реках Кура и Араз во всех пунктах колебался в пределах нормы.

Кислородный режим воды на всех участках находится в пределах нормы.

A.M.

