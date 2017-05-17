БАКУ-2017: Азербайджанские стрелки в финале Исламиады

2017-05-17 11:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены в командных соревнованиях по стрельбе с расстояния 10 метров из пневматического пистолета вышли в финал Исламиады.

Руслан Лунев и Нигяр Насирова набрали 473 балла, а Расул Мамедов и Зарифа Гасымова - 460 баллов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)