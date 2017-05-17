Мексика впервые примет участие в выставке пищевой промышленности в Баку

2017-05-17 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мексика примет участие в 23-й Азербайджанской Международной Выставке «Пищевая Промышленность», которая пройдет в Баку 17-19 мая 2017 года, сообщило посольство Мексики в Азербайджане.

Участвовать в этой выставке Мексика будет впервые.

Для предоставления подробной информации о сельском хозяйстве и пищевой промышленности Мексики, в Баку прибыл советник по экономическим вопросам государственного агентства Мексики ProMexico, обеспечивающего поддержку экспорта мексиканских товаров и привлечение иностранных инвестиций в Стамбуле Хорхе Альберто Круз Абаскаль.

В ходе визита, нацеленного на исследование перспектив двусторонних торговых отношений Круз Абаскаль проведет ряд встреч с представителями государственных структур Азербайджана и местными предпринимателями.

На сегодняшний день Мексика находится в числе мировых лидеров по производству и экспорту продуктов питания. За сравнительно короткий период времени экспорт продовольственных товаров из Мексики увеличился в семь раз. Мексика является мировым лидером по экспорту пшеничного пива, помидоров, авокадо, малины, ежевики, тыквы, гуавы и манго. Помимо этого, Мексика занимает второе место в мире среди поставщиков огурцов, спаржи, лимона, лука, арбуза, брюссельской капусты, папайи и какао-порошка и ряда других продуктов питания.

(Автор: Елена Косолапова)