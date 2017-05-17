В Баку проходят выставки WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro

2017-05-17 12:20 | www.apa.az | 2

С 17 по 19 мая в Баку проходят XXIII Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan-2017 и XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» CaspianAgro-2017.

Как передает АПА-Экономикс, за годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. На протяжении многих лет Министерство сельского хозяйства Азербайджана оказывает неоценимую поддержку выставкам WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro. Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (WorldFood Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (CaspianAgro).

В этом году в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимают участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные. Среди участников 6 национальных групп из Беларуси, Венгрии, Грузии, Китая, Нидерландов, Шри-Ланки. Выставки занимают 2 зала Баку Экспо Центра и прилегающую наружную площадку.

WorldFood Azerbaijan-2017 принимает 164 компании из 21 страны мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Казахстан, Россия и другие. Впервые в этом году в выставке участвует Мексика. С национальным стендом выступают Венгрия, Шри-Ланка и Беларусь. С региональным стендом участвует Ставропольский край (Россия). Экспортный потенциал Польши представляет посольство этой страны в Азербайджане. Второй год подряд на выставке принимает участие Государственный чайный комитет «Шри-Ланка Ти Борд», который возглавляет на выставке группу производителей цейлонского чая из Шри-Ланки. Впервые в выставке принимает участие сеть белорусских магазинов в Баку.

На выставке активно представлены азербайджанские компании, которые выступают под брендом Made in Azerbaijan. Так, местный блок экспонентов возглавляют постоянные участники выставки - Azersun Holding, Gilan Holding, Metak, местные экспортеры фруктов и овощей представлены компаниями Amoris, Buta Group. Среди дебютантов этого года такие компании как Bal Xurma, представляющие новый продукт на рынок – сушеную хурму с особым способом обработки, Sem-Az (лабораторное оборудование), Enes (упаковка).

Таким образом, участники WorldFood Azerbaijan 2017 продемонстрируют продукцию в следующих разделах: оборудование для пищевой промышленности, продукты питания, овощи и фрукты, мясо и птица, кофе и чай, консервированные, молочные продукты, бакалея, ингредиенты, кондитерские и мучные изделия, напитки, холодильные системы, лабораторное оборудование и многое другое.

Впервые в этом году в рамках выставки WorldFood Azerbaijan организаторы создали еще одну деловую площадку для экспонентов и посетителей - воркшоп. Участниками воркшопа являются с одной стороны зарубежные производители и поставщики продуктов питания и местные дистрибьюторы. Оба участника рынка получат уникальную возможность встретиться с коллегами за одним столом и провести переговоры сразу с несколькими ключевыми клиентами за один день. Воркшоп состоится 17 мая в Баку Экспо Центре с 12.00 до 17.00. Также в рамках деловой программы выставки 18 мая состоится семинар, который организует Азербайджанская ассоциация качества.

На одной площадке с выставкой WorldFood Azerbaijan проходит Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» Ipack Caspian-2017. По сравнению с прошлым годом состав участников и ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. В рамках выставки экспоненты из Азербайджана, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины и других стран, предлагают вниманию посетителей как саму тару и упаковку, так и различные решения ее производства.

Таким образом, выставка пищевой промышленности вновь станет надежным фундаментом для встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой отрасли, предоставит возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. Организаторами выставок WorldFood Azerbaijan и Ipack Caspian выступают Британская компания ITE Group и ее партнер компания Iteca Caspian. Успех выставок является результатом командной работы всей сети партнеров компании ITE Group, активно привлекающих международные компании к участию в азербайджанских выставках. Среди них компании ITE London, EUF (Турция), Сaspian Event Management (ОАЭ), ITE China (Китай), ITE Poland (Польша).

XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» CaspianAgro-2017, являясь одной из крупных региональных выставок, ежегодно собирает сотни производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия и тысячи посетителей из разных стран. В последние годы выставка демонстрирует колоссальный рост, как по количеству участников, так и по количеству посетителей. CaspianAgro-2017 собрал на одной площадке 167 производителей, дистрибьюторов сельскохозяйственных товаров и оборудования из 19 стран мира. Среди стран-участниц Азербайджан, Беларусь, Италия, Китай, Россия, Турция, Шри-Ланка и другие. Национальными группами выступают Грузия, Нидерланды и дебютант этого года Китай, провинция Цзянси. Впервые страной-партнером выставки стало Королевство Нидерландов. Спонсором регистрации выставки является Maschio Gaspardo.

В этом году состав участников на 30 процентов пополнился компаниями, ранее не принимавшими участие в выставке. В целом, выставка охватывает самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставляет широкий ассортимент продукции, среди которой оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование и строительство парников под ключ, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и многое другое. Расширенно представлены: ирригационные системы, сельскохозяйственная техника для хлопководства, которое получило большое развитие в последние годы в Азербайджане. Сектор «Лабораторное оборудование» представляет микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование, для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур: от веса до определения степени зараженности растений вредными веществами, процента содержания влажности и многое другое. Экспозиция сельскохозяйственной техники располагается как внутри Баку Экспо Центра, так и на открытой площадке. Здесь можно будет увидеть различные сельхозуборочные, землепашные, посевные машины, комбайны от таких производителей и дистрибьюторов как Гянджинский автомобильный завод, Azertexnika, «Клевер», «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», Cansa, John Deer, ASENA KO, Amкodor и другие.

В этих секторах наравне с зарубежными производителями представлен бренд Made in Azerbaijan. Продукцию под этим брендом представляют компании из Азербайджана, среди которых есть постоянные участник (Agrosell, Гянджинский автомобильный завод, Kaspi Yıldız и многие другие), а также те, кто делают первые шаги в освоении сельхозрынка страны и ищут на выставке зарубежных партнеров для экспорта своей продукции. Среди дебютантов этого года азербайджанские компании Asena Ko, D.Fruits, Binе Agro, Buzovna Shitili, Azdynamics.

Традиционно выставка продемонстрирует новинки отрасли. Среди инноваций этого года можно выделить: высокоэффективное, полностью водорастворимое бесхлорное комплексное минеральное удобрение с микроэлементами в хелатной форме Листовое 10-5-40 (Россия), Трактор с двигателем мощностью до 233 л.с., с 35 л.с. сверх номинальной мощности и незаурядной подъемной силой (Азербайджан), упаковочную машину мод. BRT-134 Sormapack, которая предназначена для упаковки свежих фруктов и овощей в трех видах различной упаковки (Италия), Клон сорта Гала приобретающий красную окраску за месяц до сбора урожая (Франция), ряд препаратов для лечения животных Пудра инсекто – акарицидная, Септовет, Клозаверм – А (Украина) и многое другое. Электронный каталог новинок размещен на сайте выставки www.caspianagro.az.

Не только участие, но и посещение единственной специализированной выставки в регионе, имеет принципиальное значение для всех компаний, чей бизнес связан с сельскохозяйственной промышленностью. Традиционно на каждую выставку CaspianAgro организовываются деловые туры из регионов страны с целью ознакомления предпринимателей Азербайджана с новыми технологиями и обмена опытом, являющиеся непременными условиями для производства высококачественной продукции. В этом году при содействии ОАО «Агролизинг» выставку посетят предприниматели и фермеры из 45 районов Азербайджана: Агджебеди, Агдаш, Акстафа, Ахсу, Балакен, Барда, Бейляган, Билясувар, Габала, Гах, Газах, Гаджигабул, Гядабей, Гейчай, Геранбой, Гусар, Гобустан, Губа, Гянджа, Джалилабад, Евлах, Зардаб, Закатала, Имишлы, Исмаиллы, Кюрдамир, Лянкяран, Масаллы, Нефтчала, Огуз, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Самух, Сиязань, Тертер, Товуз, Шамаха, Шамкир, Шабран, Шеки, Физули, Хачмас, Хызы, Уджар.