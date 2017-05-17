В систему «ASAN Viza» добавлены еще 12 стран

2017-05-17 12:23 | www.apa.az | 2

В список стран, граждане которых могут совершить поездку в азербайджан посредством услуги «ASAN Viza», добавлены еще 12 – Багамские острова, Барбадос, Боливия, Эквадор, Гондурас, Мальдивы, Маврикия, Парагвай, Перу, Сейшельские острова, Ямайка, Колумбия.

Как сообщает АПА, сначала число стран, из которых можно было получить электронную визу посредством «ASAN Viza» было 81, сейчас же этой услугой смогут воспользоваться граждане 93 стран.

Иностранцы и лица без гражданства с помощью системы «ASAN Viza» могут получить визу в 3 приема (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение трех рабочих дней. Электронная виза – это документ, который позволяет въехать в страну один раз в течение 30 дней. Электронная виза оформляется только для граждан стран, список которых утвержден Министерством иностранных дел Азербайджана, и для лиц без гражданства, проживающих в этих странах на постоянной основе.

«ASAN Viza» предлагает иностранным гражданам услугу по оформлению групповой визы. Групповые обращения предусмотрены минимум для 2 и максимум для 10 человек. В одном обращении можно сделать сразу несколько заявлений с помощью одного адреса электронной почты и одной платежной операции.