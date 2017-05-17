Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль
2017-05-17 11:18 | www.oxu.az | 2
Во Франции cегодня открывается юбилейный Каннский кинофестиваль.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, один из самых престижных международных конкурсов пройдет на Лазурном берегу в 70-й раз.
В этом году жюри фестиваля возглавил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, а вести его будет актриса Моника Беллуччи.
За «Золотую пальмовую ветвь» поборются 19 кинолент.
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Победителей фестиваля объявят 23 мая.