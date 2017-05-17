Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль

2017-05-17 11:18 | www.oxu.az | 2

Во Франции cегодня открывается юбилейный Каннский кинофестиваль.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, один из самых престижных международных конкурсов пройдет на Лазурном берегу в 70-й раз.

В этом году жюри фестиваля возглавил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, а вести его будет актриса Моника Беллуччи.

За «Золотую пальмовую ветвь» поборются 19 кинолент.

Откроют кинофестиваль «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур.

Победителей фестиваля объявят 23 мая.

A.C.

