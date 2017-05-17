Трое азербайджанских тхэквондиста вышли в полуфинал Исламиады

2017-05-17 11:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Трое азербайджанских тхэквондиста вышли в полуфинал Исламиады.

Фарида Азизова в весовой категории 67 кг одержала победу над соперницей из Ирана Парисой Джавадикоучаксараеле со счетом 10:4.

Еще одна азербайджанская спортсменка Патимат Абакарова (49кг) одержала победу над палестинкой Лаян Джабер со счетом 19:7.

На соревнования среди мужчин в категории 80 кг азербайджанский спортсмен Милад Беиги Харчегани встретился в четвертьфинале со спортсменом из Саудовской Аравии Маджедом Алмабруком. Бой завершился с победой азербайджанского спортсмена со счетом 21:2.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)