Азербайджанский борец в греко-римской борьбе вышел в финал

2017-05-17 11:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец по греко-римской борьбе Орхан Нуриев (98 кг) вышел в финал IV Игр исламской солидарности.

Соперником Орхана Нуриева в борьбе за выход в финал был представитель Узбекистана Рустам Ассакалов. Победив узбекского борца со счетом 5:0, Нуриев завоевал путевку в финал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)