ООН: Совокупный ВВП стран СНГ увеличится на 1,4% в 2017 году и на 2% в 2018 году

2017-05-17 12:27 | www.apa.az | 2

В большинстве стран СНГ инвестиционная активность в 2016 году значительно ослабла, при этом особенно резкое сокращение инвестиций было отмечено в Азербайджане, Беларуси и Республике Молдова.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в новом докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2017 год». Эксперты ООН отмечают, что сохраняющиеся международные санкции против Российской Федерации, которые ограничивают доступ к рынкам капитала, негативно влияют на перспективы для инвестиций. Сокращение объема денежных переводов из Российской Федерации привело к падению доходов в малых странах региона, которые являются импортерами энергоносителей. Авторы доклада отмечают, что экономический подъем в регионе будет незначительным. Так, совокупный ВВП стран СНГ увеличится лишь на 1,4% в 2017 году и на 2% в 2018 году.