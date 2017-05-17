На территории Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди

2017-05-17 12:32 | www.apa.az | 2

Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами будет туман. Однако вечером в некоторых западных районах возможны грозы и дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.