Забит Самедов вернулся в Баку с победой – ВИДЕО

2017-05-17 11:24 | www.oxu.az | 2

«Я смотрел бои своего соперника, он вовсе не слабый».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов заявил журналистам по прибытию в Баку, комментируя победу над бельгийцем Мухаммедом Фредом Синестрой.

По его словам, 33-летний бельгиец изъявил желание драться с ним еще два года назад:

«Так случилось, что бой был организован в Стамбуле. За боем наблюдали все, и результат известен. После боя мой соперник предложил реванш. В будущем мы рассмотрим это предложение».

Спортсмен рассказал, что ему поступает множество предложений по поводу боев, а также что он сам выбирает место встречи:

«Я бы не хотел, чтобы бой в Турции оканчивался так, я хотел построить бой по-другому. Не хотел, чтобы мой соперник травмировался, а хотел сам его травмировать».

З.Самедов заявил, что 23 августа планирует принять участие в турнире, посвященном дню рождения Ахмата Хаджикадирова: «Последние два года я дрался там».

Отметим, что Забит Самедов 14 мая встретился с бельгийцем Мухаммедом Маликом Синистрой. Бой, который состоялся в «Gebze İdman Sarayı» в Стамбуле, завершился победой нашего соотечественника во втором раунде. Соперник не смог продолжить бой из-за травмы правой ноги, и судья присудил победу Забиту Самедову.

А.М.