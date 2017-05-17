«Свадебный бизнес» в Азербайджане

2017-05-17 11:30 | www.oxu.az | 2

Азербайджанцы любят устраивать свадьбы. Согласно докладу Фонда Организации объединенных наций в области народонаселения (ЮНФПА), опубликованном в январе этого года, Азербайджан был на первом месте по уровню затрат на свадьбы.

Несмотря на экономический кризис, свадьбы в стране продолжают устраивать с тем же размахом. Можно ли считать «свадебную кассу взаимопомощи» устоем экономики страны?

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Эхо», азербайджанский экономист Фуад Ализаде считает, что можно, ведь кроме того, что приглашенные приходят, чтобы отдать долг, в свадебной церемонии заняты многие структуры - магазины одежды, автомобильный транспорт, фотографы, музыканты и многие другие, которые, по идее, должны быть налогоплательщиками.

«Вопрос певцов, как вы помните, обсуждался не один год, но так и был спущен на тормоза. Финансовое участие в свадьбах играет важную роль в менталитете азербайджанцев, и не стоит даже в трудные для экономики времена от него отказываться. Тема свадебных торжеств остается наиболее обсуждаемой в обществе, и неоднократно по данному вопросу даже на законодательном уровне предлагалось принять решение. Речь шла о некоторых торжествах, в которых, по мнению народных депутатов, допускаются излишества и перевод продуктов» - сказал Ализаде.

«Впрочем, сейчас данная тематика отошла на второй план, т.к. экономический кризис в стране, девальвация национальной валюты привели к тому, что цены несколько снизились, а ассортимент представляемых блюд на столе заметно сократился.

Впрочем, негативной тенденцией сейчас можно считать то, что родители молодоженов порой приглашают на свадьбу лиц, с которыми, как говорится, у них «шапочное» знакомство. Т.е. торжество превращается не в праздник родственников и близких знакомых, а порой в откровенный сбор средств», - сказал экономист.

Ализаде также напомнил курьезный случай, обсуждаемый в сетях, когда один из организаторов свадьбы решил подать жалобу в суд на гостей, не пришедших на торжество, в результате чего он в конечном итоге оказался в убытке.

По его словам свадебное торжество в Азербайджане сегодня можно считать бизнесом.

«Не стоит забывать, что на свадьбах, как правило, есть и своеобразная культурная программа с профессиональными певцами и танцорами. Во время проведения сезона свадеб свой «хлеб насущный» находят продавцы свадебных платьев (или те, кто их сдает в аренду), арендаторы автомобилей и другие лица, связанные в смежных отраслях (поставщики напитков, продуктов и т.д.)», - отметил он.

По словам Ализаде, предпраздничная суета во время наступления свадеб - это самые горячие дни в парикмахерских и у владельцев магазинов одежды.

«Еще в менталитете азербайджанцев - это нарядно одеться в день свадьбы, ведь свадьба - это не только место, где хочется выглядеть как можно лучше перед родственниками и знакомыми, но и место, где можно познакомить своих детей», - отметил он.

Все это привело к вниманию со стороны налоговых органов.

«Нередки случаи, когда владельцы домов торжеств занижают обороты или официально не регистрируют количество обслуживающего персонала. Конечно, данные негативные тенденции не могли пройти мимо налогового ведомства. Ведь нередко певцы не только слишком занижали свои доходы, но и вообще отказывались платить причитающиеся государству налоги», - сказал Ализаде.

«С учетом неполной занятости в домах торжеств налоговики для лиц, занятых в свадебных мероприятиях и других сферах, предложили новую форму оплаты - ежемесячно платить фиксированную сумму. Так, певцы, ведущие, танцоры, ашуги, пародисты и представители других схожих профессий, выступающие на свадьбах и других торжествах, ежемесячно будут платить 30 манатов. Индивидуальная деятельность в сфере фото- и видеосъемок, а также аудиозаписи (за исключением фотостудий) будет облагаться налогом в 30 манатов», - сказал эксперт.

Он отметил, что при этом месячная сумма упрощенного налога для физических лиц по вышеуказанным услугам будет определяться путем применения определенных коэффициентов, зависящих от населенного пункта.

У.А.

