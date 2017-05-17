Логистическая компания из РФ планирует зарабатывать в Азербайджане $3 млн ежегодно

2017-05-17 11:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Российская логистическая компания Pony Express рассчитывает зарабатывать от деятельности в Азербайджане три миллиона долларов ежегодно, сказал в среду директор по региональному развитию компании Сергей Сергушев на презентации стратегии развития Pony Express в Баку.

Он отметил, что главная цель компании достичь 10-процентной доли на логистическом рынке Азербайджана.