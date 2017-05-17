Как бросить курить и очистить легкие после курения

2017-05-17 11:36 | www.oxu.az | 3

Еще совсем недавно курение было в моде. Многие считали, что сигарета в женских руках смотрится элегантно, а в мужских — мужественно. Однако, с каждым днем все больше людей меняют свое отношение к этой привычке. Многочисленные исследования доказали, что курение крайне негативно влияет на наше здоровье и провоцирует возникновение тяжелых заболеваний с летальным исходом, передает Oxu.Az со ссылкой на полезныесоветы.com.

Болезни дыхательных путей, импотенция, аневризмы, гастрит, рассыпавшиеся зубы, несвежее дыхание и даже раковые опухоли: последствия курения поистине ужасающи!

Многие курильщики задумались о том, чтобы оставить эту вредную привычку, но не всегда это дается легко. Никотин является наиболее опасной из 4700 составляющих табака, т.к. вызывает стойкую зависимость. Даже после того, как человек бросает курить, в течении некоторого времени его тело страдает от ядовитых смол, которыми его наполнил табачный дым.

Вы спросите, возможно ли бросить курить и очистить легкие после курения с помощью народных средств. Да, это возможно! Матушка-природа подарила нам множество натуральных альтернатив популярным сегодня химическим медикаментам.

Согласно исследованиям, процесс вывода никотина из организма можно ускорить, увеличив потребление витамина С, который присутствует во многих овощах и фруктах. Для этого исследования ученые Университета Буффало, США, наблюдали за 1000 курильщиков старше 25 лет.

Эксперимент длился 14 месяцев и дал интересные результаты. Исследуемые, которые ели больше овощей и фруктов, были в 3 раза более склонны бросить курить, чем остальные. Было доказано, что здоровое питание снижает зависимость от никотина. Объясняется это тем, что курильщики путают ощущение голода с желанием покурить, усиляя тем самым зависимость. Кроме того, алкоголь, кофе и мясо «смягчают» вкус табака, что делает его более «приятным», в то время как овощи и фрукты наоборот усиливают его.

Вывод прост: если Вы хотите бросить курить и очистить организм от никотина, следите за своим питанием! Включайте в свой рацион больше овощей и фруктов, и желание курить отступит.

Кроме того, есть растения, которые уменьшают зависимость от никотина и помогают очистить легкие курильщика. Давайте поговорим о них!

1. Крапива

Крапива — это мощнейший помощник в деле очистке легких народными средствами. Она содержит витамины, хлорофилл, органические кислоты и минералы и отлично справляется с выведением из организма токсинов и смол, выделяемых при курении.

Чай из крапивы

Возьмите литр воды и столовую ложку сухих листьев крапивы (продается в аптеках)

Доведите воду до кипения и снимите ее с плиты

Добавьте листья крапивы и оставьте их в воде на 10 минут, накрыв крышкой

После этого настой можно пить, добавить немного меда (если Вам не нравится вкус). Ограничьте суточную дозу 3 чашками.

2. Мулунгу (Erythrina mulungu)

Мулунгу — еще одно народное средство, которое помогает очистить организм от никотина. Пришедшее к нам из Бразилии, это растение известно своим свойством снижать зависимость от никотина.

Последние исследования показали, что кора этого дерева богата тритерпенами, алкалоидами и флавоноидами. Один из них, известный как эризодин, имеет свойство тормозить реципиенты никотина, помогая таким образом забыть о курении.

Мулунгу для очистки легких курильщика

Чай из мулунгу

1. Подготовьте ветви и кору мулунгу, сварив их.

2. Добавьте 2 чайные ложки отваренного мулунгу в 250 мл воды

3. Поставьте полученную смесь на огонь и кипятите в течение 20 минут

4. Когда отвар остынет, процедите его.

Теперь Вы можете пить его по чашке в день в течение 3 дней. Сделайте перерыв в 7 дней прежде чем повторить процедуру. Этот отвар может понизить артериальное давление, поэтому он не рекомендован беременным и людям с проблемами с давлением.

3. Киви

Этот тропический плод богат на витамины А, С и Е, которые уничтожает никотин.

4. Сельдерей, свёкла и огурец.

Они изменяют вкус табака, уменьшая таким образом “удовольствие” от курения

5. Жеруха

Чтобы поддержать легкие, добавляйте листья жерухи в салат или в натуральные соки.

6. Брокколи

В капусте брокколи содержатся витамины С и В5, нехватку которых испытывает любой курильщик. Они помогают восстановить легкие, поврежденные никотином. Вы можете использовать ее в соках, добавлять в различные супы, салаты или подавать с гарниром.

7. Лимоны и апельсины

Известные всем источники витамина С, эти цитрусовые стимулируют метаболизм, что ускоряет выведение никотина из организма.

8. Вода

Курение часто приводит к обезвоживанию организма. Чтобы вернуть свое тело в нормальное состояние после того, как Вы бросили курить, необходимо пить много свежей воды. Кроме восстановления натурального баланса организма, вода помогает выводить ядовитые смолы и никотин вместе с потом.

9. Сок моркови

Витамины А, В, С и К, содержащиеся в этом чудесном напитке, послужат хорошую службу в очищении легких и всего организма. Кроме того, они помогут предотвратить многие кожные заболевания, вызванные курением.

10. Кориандр

Листья кориандра содержат флавоноиды и антиоксиданты, которые могут стать Вашим союзником на пути очищения легких от смол и никотина в домашних условиях.

A.C.

