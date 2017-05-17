Состоится очередное общее собрание акционеров Nikoil Bank
2017-05-17 11:40 | www.oxu.az | 3
ОАО ИКБ «НИКОЙЛ» (адрес: г. Баку, улица Пушкина 30) сообщает что 30 июня 2017 года в 10:00 состоится очередное общее собрание акционеров в Королевстве Монте Карло, город Монако. На повестке дня будут обсуждаться нижеуказанные вопросы:
1. Утверждение годового финансового отчета, подтвержденный внешним аудитором и рекомендованный Аудиторским Комитетом банка.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров;
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов;
4. Другие вопросы о повестке дня собрания.
Просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы подтверждающие полномочия для участия в собрании.
Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.