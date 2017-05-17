Состоится очередное общее собрание акционеров Nikoil Bank

2017-05-17 11:40 | www.oxu.az | 3

ОАО ИКБ «НИКОЙЛ» (адрес: г. Баку, улица Пушкина 30) сообщает что 30 июня 2017 года в 10:00 состоится очередное общее собрание акционеров в Королевстве Монте Карло, город Монако. На повестке дня будут обсуждаться нижеуказанные вопросы:

1. Утверждение годового финансового отчета, подтвержденный внешним аудитором и рекомендованный Аудиторским Комитетом банка.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров;

3. Распределение прибыли и выплата дивидендов;

4. Другие вопросы о повестке дня собрания.

Просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы подтверждающие полномочия для участия в собрании.

Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.