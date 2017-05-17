Олимпийский чемпион Радик Исаев завоевал путевку в полуфинал Исламиады

2017-05-17 11:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по тхэквондо.

В четвертьфинале золотой призер Олимпийских игр "Рио 2016", чемпион мира Радик Исаев (+87 кг) провел встречу с пакистанским спортсменом Шахом Адилем.

Одержав победу над соперником со счетом 34:8, Радик Исаев завоевал путевку в полуфинал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)