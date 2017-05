Азербайджанские ведущие - пилоты "Формулы-1" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-17 11:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 19 мая в 23:00 будет представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент".

Гостьей передачи будет руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. Тема эфира - соревнования "Формулы-1", которые пройдут в Баку.

Ведущие передачи - Фариз Ильясов, Усния Магеррамова, Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева, которые в этот раз почувствовали себя пилотами "Формулы-1".

(Фото: Бахруз Ализаде)