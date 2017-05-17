В Азербайджане проводится кампания помощи сирийским детям

2017-05-17 12:52 | www.apa.az | 3

В Азербайджане проводится социальная кампания «Надежда для детей и молодежи Сирии».

Как сообщает АПА, акция поводится Международным союзом молодежи «Великий Шелковый путь» в рамках посвященной 1 июня – Международному дню защиты детей кампании «Надежда для детей и молодежи Сирии».

В рамках кампании принимаются рукодельные работы, подготовленные детьми и студентами, а также помощь от различных структур и частных лиц.

С целью обеспечения участия в кампании учебных заведений от имени заместителя министра образования Джейхуна Байрамова направлены письма ректорам вузов, Управлению образования города Баку, Управлению образования города Гянджа, районные и городские отделы образования, а также образовательные учреждения, находящиеся в ведении Министерства образования.