Российский историк: «Люди думают, что Нагорный Карабах оккупировала Россия и никогда не признает свою ошибку»

2017-05-17 12:57 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии российский историк сказал, что в России армянская община менее структурирована, чем азербайджанская:

«Когда они проделывают какую-нибудь работу, то привлекают к ней 40 человек. Однако они более успешно управляют этими кадрами и у них более точный план деятельности. Под петицией собрано 19 тысяч подписей. 12 тысяч подписей поступили из Азербайджана. Для страны, численность населения которой составляет 10 миллионов, эта маленькая цифра».

О.Кузнецов сказал, что петиции чаще всего поступают из иностранных государств. Он также коснулся причины маленького количества подписей: «Среди людей есть недоверие. Они не верят, что Госдума выразит отношение к этому вопросу. Люди думают, что Нагорный Карабах оккупировала Россия и никогда не признает свою ошибку. Тогда зачем мы создаем эту петицию? В то же время надо учитывать, что доступ людей к ресурсам электронных медиа ограничен».

Историк также отметил, что большая часть подписей поступила из Лянкярана. По его словам, он поедет в Гянджу и Мингячевир, чтобы встретиться со студентами университетов.

Отметим, российский ученый, историк Олег Кузнецов с начала марта 2017 года подготовил петицию по признанию совершенного в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года геноцида азербайджанцев. Петиция была адресована Госдуме и Совету Федерации России. В петиции содержится призыв привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в этой трагедии, дать ей оценку как преступлению против человечества и акту геноцида. Эта петиция имеет большое значение как с точки зрения признания Государственной думой Российской Федерации этой трагедии в качестве геноцида, так и с точки зрения привлечения совершивших ее армянских преступников к уголовной ответственности.