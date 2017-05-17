«Ювентус» пригласил Рафаэля Агаева в гости

2017-05-17 11:44 | www.oxu.az | 2

Знаменитый азербайджанский каратист, многократный чемпион мира и Европы, победитель Исламиады в Баку Рафаэль Агаев получил приглашение от итальянского футбольного клуба «Ювентус».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, Рафаэль является большим поклонником туринского клуба.

По его собственным словам, об этом узнали в «Ювентусе» и прислали «бриллианту мирового каратэ» приглашение приехать в Турин, посетить музей клуба, стадион.

Как известно, «Юве» вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится в Кардиффе. Но туда Агаев не поедет. «Буду смотреть финал в Баку с друзьями», - отметил каратист.

«Мой самый любимый футболист в «Юве» - Джанлуиджи Буффон. А «Милан» я ненавижу», - добавил спортсмен.

A.M.