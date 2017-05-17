Глава ИВ: В ходе минометного обстрела с армянской стороны повреждена ЛЭП в Агдаме

2017-05-17 12:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вечером 16 мая ВС Армении обстреляли три села Агдамского района, сообщил в среду Trend глава районной исполнительной власти Рагуб Мамедов.

Накануне, начиная со второй половины дня, ВС Армении вели минометный обстрел с оккупированных территорий сел Ашагы Гарвенд, Ахмедагалы и Тезекенд Агдамского района.

В результате обстрела была оборвана линия электропередачи мощностью 10 тысяч вольт в селе Тезекенд.

«Ночью линия была восстановлена, и село было обеспечено электроэнергией», - сказал Мамедов.

Подразделения вооруженных сил Армении с вечера 16 мая из минометов различного калибра вели массированный обстрел азербайджанских позиций на линии фронта в направлении Агдамского района и населенных пунктов, находящихся в глубине обороны, сообщило ранее министерство обороны Азербайджана.

Как отмечало минобороны, из-за низкого качества применяемых врагом боевых беспилотных аппаратов ими не было нанесено вреда. Выпущенные снаряды упали преимущественно на пустые посевные площади и территории вблизи населенных пунктов.

В результате неотложных мер обстрел врага был подавлен, боевая техника ВС Азербайджана не пострадала, жертв среди личного состава нет, говорилось в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявило, что оперативная ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)