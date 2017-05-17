Баку-2017: Продолжаются соревнования по греко-римской борьбе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-17 12:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку проходят соревнования по греко-римской борьбе.

Соревнования проходят в Спортивной арене имени Гейдара Алиева.

АМИ Trend представляет фоторепортаж с соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Фото: Заур Мустафаев. Текст: Кямаля Сеидова)