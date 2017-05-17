Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Engellerin kaldırılması için bu hafta...

2017-05-17 12:57 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç , "Rusya ile Türkiye arasındaki tüm engeller ve yasakların kaldırılması için bu hafta tüm gerekli mevzuat hazırlanacak." dedi.

Dvorkoviç: "Kanaatimce, bu hafta tüm anlaşmalar yürürlüğe girecek. Socite cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşulan anlaşmaların yüzde 99'u evraklara döküldü. Hükumet de gerekli adımları atacak." dedi.

Ayrıca Drakoviç, söz konusu protokolün imzalanmasının ardından hemen engellerin kaldırılacağını bildirdi.