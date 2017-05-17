Askeri araçla otomobil çarpıştı: Yaralılar var

2017-05-17 13:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 4'ü güvenlik korucusu, 3'ü askeri personel 8 kişi yaralandı.

Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki 31 V 1771 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.